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Güncel
AA 02.01.2024 23:08

Çorum'da 100. Yıl Millet Bahçesi inşasında sona gelindi

Çorum Belediyesince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle yapımına başlanan 100. Yıl Millet Bahçesi'nin inşasında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Çorum'da 100. Yıl Millet Bahçesi inşasında sona gelindi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yıkılan Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı yerine inşa edilen 100. Yıl Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Aşgın, alanda çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Millet Bahçesi etrafındaki Hamit Kaplan Caddesi ve Bayındır 1. Sokak’ta açık otopark alanı oluşturduklarını anlatan Aşgın, "Millet Bahçemiz artık tamamlanmak üzere. Bölgedeki otopark sorununu çözüyoruz. Millet Bahçesi'ne gelen hemşehrilerimiz ve çevre sakinlerinin kullanabileceği bir otopark alanı oluşturduk. Ayrıca Bayındır Sokak'ı 15 metrelik yol ile genişlettik. Çevre yoluna kadar geniş bir yol ile bağlantısını sağladık. Gazi Caddesi ile Bayındır 1. Sokak arasına yeni bir yol açtık. Kaldırımlarımızı yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

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