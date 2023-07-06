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Güncel
İHA 06.07.2023 21:32

Çorum’a 518 milyon TL’lik yeni içme suyu arıtma tesisi

Çorum’a yapılacak olan yeni içme suyu arıtma tesisi ihalesi yapıldı.

Çorum’a 518 milyon TL’lik yeni içme suyu arıtma tesisi

“Koçhisar Barajı 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Depolara İletim Hatları” projesi tamamlandığında üç barajdan Çorum’a memba kalitesinde içme suyu sağlanacak.

518 milyon TL’ye ihale edilen proje onaylanmasının ardından çalışmalara başlanacak. Temiz su depolarına suyu iletmek amacıyla yapılacak olan iletim hattının tamamlanmasıyla, Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı olmak üzere 3 adet barajdan daha kaliteli ve günlük ihtiyacı daha rahat karşılayacak içme suyu sağlanmış olacak. 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ile ilave olarak günlük 60 bin metreküp kapasiteli su artırma tesisi Çorum’a kazandırılmış olacak. Böylece iki arıtma tesisinden günlük toplam 120 bin metreküp su arıtılabilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi yapım işi, 60 bin metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisi ile bu tesisten arıtılacak suyu, bin milimetre çaplı çelik borular ile temiz su depolarına iletecek olan 17 kilometre uzunluğundaki iletim hattını kapsayacak. Projenin tamamlanması ile Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı’ndan kesintisiz ve daha verimli içme ve kullanma suyu elde edilmiş olacak” dedi.

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