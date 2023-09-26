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Güncel
İHA 26.09.2023 18:14

‘Çocukluk hayalim’ dediği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında ‘çocukluk hayalim’ dediği fidanlar yanmasın diye olay yerine giden 79 yaşındaki şahıs, alevlerin içerisinde kalarak hayatını kaybetti.

‘Çocukluk hayalim’ dediği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Köse ilçesi Kayadibi köyünde meydana geldi.

Kayadibi köyü Bayraklıtepe bölgesinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otların kuru olması ve rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Diktiği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti Öte yandan kısa sürede büyüyen yangının geçtiğimiz yıllarda `çocukluk hayalim` diyerek diktiği fidanlık alana doğru ilerlediğini gören Ömer Bulut ise yangına müdahale etmek için bölgeye gitti. Kendisini dumanlar içerisinde bulan Bulut, henüz belirlenemeyen bir sebeple yere yığıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemede yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Alevlerin içerisinde kalan yaşlı adamın yanmış cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ömer Bulut’un geçtiğimiz yıllarda kardeşiyle birlikte diktiği binlerce fidan nedeniyle Köse Kaymakamlığı’ndan teşekkür belgesi aldığı öğrenildi.

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