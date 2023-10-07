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Güncel
İHA 07.10.2023 14:54

Çocuklara tiyatro oyunuyla çevre temizliği anlatıldı

Salihli Belediyesi’nin “Dünya Çocuk Günü” kutlamaları çerçevesinde sahnelediği `Bir Delinin Gözünden` isimli tiyatro oyunu ile çocuklara çevre temizliği anlatıldı.

Çocuklara tiyatro oyunuyla çevre temizliği anlatıldı

Salihli Belediyesi drama kursiyerleri tarafından Şefika Hazer’in yazıp yönettiği `Bir Delinin Gözünden` isimli tiyatro oyunu, Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda çocuklar için sahnelendi.

Temizlik ve hijyen konusunda hassas bir çocuğun başından geçen olayların ele alındığı oyunda, çocuklara çevre temizliğinin önemi anlatıldı. Çocuklar, oyun sonunda drama kursiyerlerini ayakta alkışladı. Salihli Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, sergiledikleri performanstan dolayı Belediye drama kursiyerlerine teşekkür etti.

Etkinliğe, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Temizlik İşleri Müdürü Abdullah Demir, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ekrem Aysu, tiyatroseverler ile çocuklar katıldı. 

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