İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınları bilgilendirip KADES hakkında bilgi verdi.

Uygulamanın kullanımı hakkında da kadınlara bilgi veren ekipler, uygulama ile yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekibin veya devriyenin sevk edileceğini bildirdi.