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Güncel
AA 18.10.2024 17:05

Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi.

Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi

Cizre'de özel bir okulun öğrencileri, meslek tanıtımı kapsamında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi, kontrol kulesi, terminal hizmetleri, emniyet birimi ve yer hizmetlerini hakkında bilgi sahibi oldu.

Uçakların kalkış ve inişlerinin gösterildiği gezide, öğrencilere yolcu kolaylıkları, yolcu uğurlama ve karşılama ile ilgili yapılan işlemeler gösterildi.

Tanıtım gezisinin öğrencilere büyük bir faydası olacağını ifade eden Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, "Bu gezi öğrencilerin hem meslek hayatlarında hem de gelecekleri için yol gösterici oldu. Bu anlamda öğrencilerimizi havalimanımızda ağırlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşadık." dedi.

Havalimanı gezisiyle çok mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler de, gezide emeği geçen herkese ve kendilerini ağırlayan Benek'e teşekkür etti.

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