"Yol medeniyettir" anlayışı ile çalışmaların sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nur Mahallesindeki Metin Bostancıoğlu İlköğretim Okulunun duvarını 2 metre geriye çekerek, vatandaşların yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırıp, trafik akışını rahatlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu, mahallelerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra mevcut imar planına göre yolların da genişletilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.