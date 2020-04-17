Haber Giriş: Kaynak: AA
"Saygı nöbetçisi" polisler de maske taktı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde görevli "saygı nöbetçileri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmaya başladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, emniyet mensubu "saygı nöbetçileri"nin maskeli fotoğraflarına yer verildi.
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