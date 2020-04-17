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Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu başlatıldı.
Güvenlik güçlerince Payamlı köyü kırsalında gerçekleştirilen arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlere ait muhtelif yaşam malzemesi bulundu.
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