Haber Giriş: Kaynak: AA
Cizre'de 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri araçta dedektör köpekle arama yaptı.
Aramada aracın sol arka kapısına zulalanmış 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y. (22) ve S.Y. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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