Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerindeki (Gebze mevkisi) Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde, banketlere denk gelen alanlarda orta ayak imalat çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde banketler trafiğe kapatılarak, ulaşıma 3'er şeritten izin veriliyor.

Söz konusu otoyolun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle de her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerindeki otoyol çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 6-10. kilometrelerindeki asfalt çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elmadağ-Kırıkkale ayrımı-Kalecik yolunun 9-31. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Silifke-Mut yolu, 32-33. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gülnar-Mut yolundan gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 42-55. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Ulaş-Gürün yolunun 48-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 14 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım eski yoldan (Ovit Geçidi'nden) gerçekleştirilecek.