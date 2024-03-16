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Güncel
İHA 16.03.2024 16:26

Çivril’de dolu yağışı kazaları peş peşe getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı kazaları peş peşe getirdi. Aynı bölgede meydana gelen 3 ayrı kazada devrilen ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çivril’de dolu yağışı kazaları peş peşe getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Çivril’de dün akşam saatlerinde yaşanan şiddetli dolu yağışı, trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Yağış nedeniyle yolların kayganlaşması sonucu, Menteş Mahallesi yakınlarındaki bölgede birkaç dakika arayla 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Yaşanan kazaların ilkinde Denizli’den Çivril istikametinde seyreden ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin T. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesine sev edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Hüseyin T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralının ise tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi. Aynı bölgede meydana gelen diğer 2 kazada ise maddi hasar oluştuğu, ölen ya da yaralananın bulunmadığı ifade edildi. 

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