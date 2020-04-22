Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çilek ihracatında 30 milyon dolara ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen verilere göre, Türkiye'nin 2019 yılındaki çilek ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 5 artışla 23 milyon 975 bin dolardan 25 milyon 200 bin dolara çıktı.

Çilek ihracatında ilk sırada 19 milyon dolarla Türkiye'nin geleneksel pazarı Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 2,4 milyon dolarla Romanya ve 2,1 milyon dolarla Irak izledi.

Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çilekte hasatla beraber ihracatın da başladığını ifade etti.

Yılbaşından 14 Nisan'a kadar olan sürede yaklaşık 2 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını hatırlatan Uçak, "Geçen yıl ihracatımızı artırdık. Bu sene Kovid-19 salgınına rağmen çilekte 30 milyon dolara ulaşmayı bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinde üreticilerin tarla mesaisi devam ediyor. Bizler hem üretici hem de ihracatçılar olarak görevimizin başındayız. Çok şükür ülkemiz kendi kendine yetecek kapasiteye sahip. İhracatımız ve iç satışlarımız sorunsuz devam ediyor." dedi.

''Çilek üretim merkezi Aydın''

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 14 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 65 bin ton çilek üretildiğini anımsatan Uçak, ürünlerin toplanmasında kadınların ilk sırada yer aldığını söyledi.

Çilek tarlasında çalışan Emine Kurt ise ekmeğini çilekten kazandığını dile getirdi. Tarladan çıktıktan sonra eve gittiklerini anlatan Kurt, "Salgından dolayı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz." diye konuştu.

Kader Adıyaman ise tarım işçileri olarak iş dışında "evde kal" kuralına uyduklarına dikkati çekerek, aile ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştığını ifade etti.