İstanbul'da alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkan tramvay, Sultançiftliği mevkisinde İETT otobüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici bir süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.