Ardahan-Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü Çıldır'da, bu yıl çok sayıda turist, buz üstünde atlı kızak başta olmak üzere, birçok etkinlik yapma fırsatını buldu.

Yurdun birçok bölgesinden Çıldır'a gelmeye devam eden misafirler, donan göl üzerinde eğlenerek keyifli zaman geçiriyor.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her geçen yıl Çıldır Gölü'ne gelenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Bu yıl kış sezonunda binlerce insanı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Azizoğlu, "Çıldır'ı halen görmek isteyen çok sayıda insanımız mevut. Bu misafirlerimizi mart sonuna kadar ağırlamayı planlıyoruz. Özellikle batı illerinden çok sayıda arayanlar oluyor. Biz de onlara mart sonuna kadar gölün buzlu halini gelebileceklerini söylüyoruz. Çünkü şu an hava şartları bunu gösteriyor. Bizim planımız mart sonuna kadar insanlarımızı rahatlıkla buzun üstüne çıkarmaktır." diye konuştu.

Aralık ayında donmaya başlayan gölde buz kalınlığının yer yer 40 santimetreyi bulduğunu söyleyen Azizoğlu, buzun erimeye başlamasının ancak mart sonunu bulacağını ifade etti.