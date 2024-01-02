Puslu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 02.01.2024 21:10

Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı.

Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

Denizden bin 959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince yüzeyindeki donma gecikti.

Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi donma başladı. Bu yıl donma olayının geç başladığı göl yüzeyinde buzlanma nedeniyle ilginç manzaralar oluştu. Çıldır Gölü’nün gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Fırat Karabağ, "Her yıl Çıldır Gölü’nü görmeye geliyoruz. Bu yıl geç olsa da başlamış. Yüzeyi cam gibi olan Çıldır Gölü’nün üzerine çıkmaktan mutlu oluyoruz. Biraz üşüyoruz ama bu da ayrı bir güzellik" dedi.

Atlı Kızakçı Alper Topkaya ise gölün yüzeyinin donduğunu fakat atlı kızakların yaklaşık bir hafta sonra göl üzerine çıkabileceğini söyledi.

Topkaya, "Şu anda atlı kızaklar kıyıda bekliyor. Gelen misafirlerimiz atlarla fotoğraf çektiriyor. Buz kalınlığı arttığı zaman atlı kızak tırları da başlayacak" dedi. 

ETİKETLER
Ardahan
Sıradaki Haber
Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
BM'den Hamas yöneticisi Aruri'nin öldürülmesinin ardından itidal çağrısı
21:50
Lübnan Başbakanından İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı
21:34
"2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiası yalanlandı
21:34
Gazze'deki hükümet: Filistin direnişi İsrail işgali ortadan kalkana kadar sürecek
21:21
Fransa'nın Pas-de-Calais vilayetinde su baskınları: Kırmızı alarm verildi
21:16
Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle yardım çalışmalarında askerler görevlendirilecek
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ