Çiftlikköy Belediyesi, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda kullanılan peyzaj bitkilerinin çoğunu Sultaniye Mahallesi'nde 400 metrekarelik seralar ve 6 bin 600 metrekarelik açık alana sahip tesiste üretiyor.

Yılda yaklaşık 100 bin peyzaj bitkisi yetiştirilen tesis, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün elini güçlendiriyor.

Alev çeliğinden kartopuna, defneden biberiyeye, lavantadan keçi sakalına kadar pek çok çeşitte peyzaj bitkisi ve palmiye ağacı üretilen tesis, belediyeye tasarruf da ettiriyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, AA muhabirine, tesiste, alanında uzman personel tarafından çelikleme ve saksılama işlemleri yapıldığını söyledi.

Bitkilerin özel yapılan yastıklarda muhafaza edildikten sonra köklenmelerinin devamı için aşama aşama daha büyük saksılara alındığını aktaran Silpagar, "Özellikle palmiyeler dışarıda fiyat olarak çok pahalı olduğundan kendimiz üretme yoluna gittik. Çelikleme ile olmadığından palmiyeleri 3-4 yaşına kadar büyütüp ardından tohumlama yöntemi ile üretim alanımızda yetiştiriyoruz." dedi.

Silpagar, 35 personelle hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, üretim aşamasında çelikleme ve saksılama ile ilgilenen 5 kişilik özel ekibinin de bulunduğunu anlattı.

Çevre düzenlemesi için bitki ve ağaç yetiştirerek, önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını vurgulayan Silpagar, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, ilçemizin iklimine uygun peyzaj bitkilerini tespit ediyor ve bu çeşitlerin dışarıdan alınması yerine kendimizin üretmesi için ellerinden geleni yapıyor. Üretimi yapılan bitki ve ağaçlar Çiftlikköy'ün parklarını, sokak ve caddelerini süslüyor. Vatandaşlarımızın da katkılarıyla daha yeşil bir Çiftlikköy için çalışmalarımız sürüyor. Öz kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek elimizdeki imkanları en iyi şekilde sunmanın gayreti içindeyiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum."