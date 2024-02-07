Çiftçilere 1400 zeytin fidanı dağıtıldı: Zeytin yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Zeytin Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi"ni hayata geçirerek zeytin üretimini desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında çiftçilere zeytin fidanları dağıtıldı ve zeytin bahçeleri kurulması için çalışmalar sürdürülüyor.

Alternatif ürün olarak zeytin yetiştiriciliği

Projeyle birlikte, çoğu çeltik ekimi yapan ve arazilerinin büyük bölümü baraj altında kalan vatandaşlar, geride kalan ve eğimli olan arazilerinde zeytin yetiştiriciliği yaparak alternatif bir ürün elde etmeye teşvik ediliyor.

Öte yandan Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin bahçeleri kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.