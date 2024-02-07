Aslanapa Kaymakamı: Dere Köy Camisi'ndeki yangın sonrası çalışmalara başlandı

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Önder Gülez, İlçe Müftü Vekili Usame Karayel ve SYDV Müdürü Ahmet Yılmaz ile birlikte Dere Köy Camisi'nde yangın sonrası incelemelerde bulundu.

Dere Köyü'ne bağlı camide dün gece elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda cihazlar ve caminin asma tavanı zarar görmüştü. Kaymakam Demirci, Köy Muhtarı Mehmet Özel'den ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Kaymakam Demirci, meydana gelen zararın en kısa sürede karşılanabilmesi için çalışmaların başladığını ifade etti.