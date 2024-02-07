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Güncel
İHA 07.02.2024 13:39

Karabük'te silahlı kavgada bir kişiyi öldürerek kaçan şüpheli yakalandı

Karabük'te 16 gün önce çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürerek kaçan şüpheli, saklandığı dağ evinde polis tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te silahlı kavgada bir kişiyi öldürerek kaçan şüpheli yakalandı

Karabük'ün Bayır Mahallesi'nde yaşanan olayda, G.S. ve oğlu O.S. ismi öğrenilemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.S., aracından aldığı silahı şahısların üzerine ateşledi. Kurşunlar, kavgayı ayırmaya çalışan Yaşar K.'a isabet etti. Koçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli G.S., polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu 16 gün sonra saklandığı dağ evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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