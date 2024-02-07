Karabük'te silahlı kavgada bir kişiyi öldürerek kaçan şüpheli yakalandı

Karabük'ün Bayır Mahallesi'nde yaşanan olayda, G.S. ve oğlu O.S. ismi öğrenilemeyen kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.S., aracından aldığı silahı şahısların üzerine ateşledi. Kurşunlar, kavgayı ayırmaya çalışan Yaşar K.'a isabet etti. Koçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şüpheli G.S., polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu 16 gün sonra saklandığı dağ evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.