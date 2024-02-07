Hatay'da depremlerde 40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de yaşama tutundu

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Batıayaz Mahallesi'ndeki evlerinin hasar alması sonucu eşinin memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine yerleştiklerini belirten Ali Özgül, depremin acısının hafızasındaki yerini koruduğunu söyledi.

Deprem gecesi geç saatte uyuduğunu anlatan Özgül, "Bir sarsıntıyla uyandık. Kapıya doğru koştuk ama kapı açılmadı. Kapıyı zorla açabildik. Olduğumuz yer yüksek bir yerdeydi ve dışarı çıktığımızda Antakya'nın dümdüz olduğunu gördük." dedi.

"Hatay'ı yaşatmak için mücadele ediyoruz"

Özgül, deprem gecesi çocuklarından birinin iş için İstanbul'da, diğerinin de Antakya'da olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı merak ettik. Yola çıktım, yolda onlara ulaştığımda sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendim. Yol uçtuğu için geri dönmek zorunda kaldım. Her taraf çatlamış, yollar yıkılmış. Çok büyük bir felaketti. Allah kimseye göstermesin, bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Depremlerde 40 yakınının vefat ettiğini belirten Özgül, şunları kaydetti:

"İnsan yaşadığı yeri, memleketini o halde görünce çok üzülüyor. Biz de çok üzülüyoruz. İki ay önce Hatay'a gittim. Antakya ve Samandağ diye bir yer yok. Hatay'da marketler açıktı. Ancak oradaki esnafın derdi satış yapmak değil, Hatay'ı yaşatmak, eski Hatay'ı geri getirmek için marketlerini açmışlar. Ekonomik kazanç gibi bir dertleri yok."