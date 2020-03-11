- Erzurum'da yaklaşık 10 bin ilkokul öğrencisi ile velileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesi kapsamında, evlerinin yanı sıra yakınlarından atık yağları toplayarak, temiz doğa için çaba gösteriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesi kapsamında, 1 ay önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Atık Yağları Kumbaraya At, Ülkene Değer Kat" çalışması hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçede bulunan 28 ilkokuldaki öğretmen, veli ve öğrencilerle görüşülüp, atık yağların çöpe, doğaya ve suya atılmamasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

İlçedeki toplam 40 bin 200 öğrenciden yaklaşık 10 bini ve velileri, projeye aktif katılım sağladı.

Öğrenci ve velilerin bir ayda topladığı 1,5 ton atık yağ, okullardaki atık yağ deposuna bırakıldı. Projeyle 10 ton atık yağ toplanması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, öğrencilerin eğitiminin yanında sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını önemseyip desteklerini söyledi.

İlçede 10 bin ilkokul öğrencisi ve velisine direkt ulaşıp atık yağ toplama projesine imza attıklarını anlatan Kıvanç, "Çocuklarımızın çevrelerine ve çevrelerindeki sorunlara duyarlı bireyler olarak yetişmesini en az akademik başarı kadar önemseyen ve destekleyen bir eğitim öğretim süreci izlemeyi önemsiyoruz." dedi.

Kıvanç, projenin yaygınlaşması için çalıştıklarını dile getirdi.

Sosyal sorumluk projelerinin çocukların gelişimine olumlu katkı sağladığına işaret eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, atık yağların lavaboya ya da çöpe değil toplama merkezine gitmesi ve dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla çekirdekten yetişiyor. Projemizde aynı şekilde aileler de bu farkındalıktan yararlanıyor. Gelecek yıl il ve ilçede daha geniş kitleye bu ve benzer projeyi yaymayı planlıyoruz."

Edip Somunoğlu İlkokulu öğretmeni ve proje koordinatörü Tamer Pehlivan da "Atık yağları lavaboya, suya ya da toprağa dökmüyoruz, döktürmüyoruz. Binlerce çocuk bu farkındalığı öğrendi. Toplanan yağları, yağ şirketlerine göndererek geri dönüşüme kazandırıyoruz." diye konuştu.

Pehlivan, projenin, okulların tatil edileceği haziranda son bulacağını bildirdi.

"Atık yağları lavaboya ya da doğaya dökmeyin"

Öğrencilerden Efe Ertek, atık yağların çevreye zarar verdiğini ve lavaboya döküldüğünde suyu kirlettiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz bize atık yağlarla ilgili bilgiler verdi. Biz de evde kullanılmayan yağları çöpe atmayıp okula getiriyoruz." dedi.

Öğrencilerden Beyzanur Çiçek de atık yağların lavaboya ya da doğaya dökülmemesini isteyerek, "Evde ya da tanıdıklarımızdan birikmiş, kullanılmayan yağları toplayıp okula getiriyoruz. Yağlar lavaboya dökülünce doğamız kirleniyor." ifadelerini kullandı.

Emine Dizlek ise veliler olarak projeyi desteklediklerini ve atık yağları okula getirdiklerini kaydetti.