Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kimdir?

Türkiye; kentsel dönüşümü, 99 depremi sonrası gündemine alırken Mehmet Özhaseki, 1996’da ülkede herhangi bir mevzuat çalışması yokken “Gecekondu Önleme Bölgesi” çalışmasıyla kaçak ve riskli yapılarla mücadele etti. Hiçbir vatandaşı mağdur etmeden Kayseri’de büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bununla beraber Türkiye özelindeki kentsel dönüşüm adımlarıyla, Fikirtepe başta olmak üzere, kentsel dönüşümün kangrene döndüğü bölgelerde aldığı inisiyatiflerle Türkiye’de ve İstanbul’da pek çok sorunun çözümüne öncülük etti.

İstanbul'un dönüşümü Özhaseki'ye emanet

Mehmet Özhaseki’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı bir önceki dönemde, İstanbul’un deprem riskine karşı yol haritaları çıkartıldı, stratejileri belirlendi.

Özhaseki, yaptığı açıklamalar ve attığı adımlarla Türkiye’de deprem farkındalığı oluşmasını sağlayan devlet ve siyaset adamı olarak dikkat çekti. Bu sebeple Kahramanmaraş depreminden sonra Özhaseki’nin yıllar önce yaptığı uyarılar, sıkça gündeme geldi ve takdir topladı.

Mehmet Özhaseki, Belediye Başkanlığı, Bakanlık ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olmak üzere 30 yıla uzanan tecrübesiyle ülkeyi ve İstanbul’un depreme karşı hazırlayacak en yetkin isim olarak görülüyor. Özhaseki, İstanbul’un tarihi kent bölgesinin yenilenmesi ve dünyanın en önemli tarihi ve kültürel boyutlu turizm destinasyon bölgesi olması adına pek çok projeyi hayata geçirdi.

Afet bölgesindeki çalışmaları belediyeler eliyle koordine etti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığını yürüten Mehmet Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra zarar gören 11 şehrin ihyası için AK Parti’li Belediyeleri harekete geçirdi.

Başta arama-kurtarma çalışmalarından sağlık hizmetlerine, barınma hizmetlerinden güvenli bir şekilde tahliyeye kadar bölgede yürütülen faaliyetlerin belediyeler eliyle ifa edilmesine öncülük etti.

807 AK Belediye, Mehmet Özhaseki’nin ortaya koyduğu koordinasyonla bugün Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere 11 şehirde ve ilçelerde afetin yaralarını sarmak için büyük bir çalışma yürüyor.

Terörden zarar gören bölgeleri ayağa kaldırdı

Özhaseki, bölücü terör örgütü PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde yürüttüğü çukur siyasetinin şehirlerimizde oluşturduğu tahribat sonrasında bölgenin yeniden inşa ve ihyası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildi.

Tarihi yapıları zarar gören, sanayi ve ticaret aksı bozulan Diyarbakır Sur başta olmak üzere; Şırnak Merkez, Cizre ve İdil, Mardin Nusaybin ile Hakkari Yüksekova’nın yeniden ayağa kaldırılmasını sağladı. Bölgede yöresel mimari dokuya uygun konutlardan, şehrin altyapısına, sanayi alanlarının inşasından sosyal donatılara kadar pek çok projeyi hayata geçirerek 6 bölgeyi adeta yeni baştan inşa etti.

Yerel yönetimler özelinde 30 yıllık tecrübeye sahip

İlçe, büyükşehir, bakanlık ve yerel yönetimler başkanlığıyla birlikte Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler özelinde 30 yıllık büyük bir tecrübeye sahip. Şehirlerin tarihi dokusunu koruyarak, dönüşümle güçlü hale getirerek; şehre sanattan kültüre, turizmden sanayiye, spordan eğitime kadar pek çok alanda eser ve hizmet kazandırdı. Ortaya koyduğu özel ve özgün modelle birlikte bütçe yönetiminden insan kaynağına, öz kaynakların etkin kullanımından çevreci projelerin hayata geçirilmesine kadar pek çok projeyi hayata geçirdi.

Dev hizmetler kazandırdı

Mehmet Özhaseki, dönemin iktidarlarına mensup ideolojik belediyeciliğe rağmen şehrinde büyük yatırımlar gerçekleştirip dev hizmetler kazandırdı.

Yamula Barajı, Erciyes Kayak Merkezi ve Türkiye’de ilk UEFA standartlarına sahip stadyumunu kamu kaynaklarını kullanmadan, bütçeden 1 kuruş harcamadan inşa etti. Uyguladığı bu model pek çok belediyeye örnek teşkil etti.

Yerel yönetimleri sadece park yapmak, parke taşı döşemek ve çevre düzenlemesinden ibaret görmeyen Özhaseki, vatandaş odaklı belediyecilik hizmetleri gerçekleştirdi; yapılan projelere ve gerçekleştirilen eserlere daima vatandaşı dahil ederek takdir topladı.