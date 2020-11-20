Afyonkarahisar'da çerezlik kabak çekirdeği üreten çiftçiler elde ettikleri gelirden memnun.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki tarım arazilerinin bir kısmının Ege, bir kısmının da İç Anadolu bölgesinde kaldığını, bu nedenle il genelinde ürün çeşitliliğinin fazla olduğunu ifade etti.

İlde yetiştirilen önemli ürünlerin arasında çerezlik kabak çekirdeğinin de yer aldığını dile getiren Acar, çiftçinin son zamanlarda kabak ekimine yöneldiğini söyledi.

Acar, "Şu andaki rakamlara göre Türkiye'de 9'uncu sıradayız. Geçtiğimiz yıl 538 ton çerezlik kabak üretimimiz var. İlçelere göre en fazla kabak ürettiğimiz yer olan Dinar ilçesinde 2 bin 855 dekarlık alanda üretim yapılıyor. Bu üretimin ileriki dönemlerde artacağını düşünüyoruz." dedi.

"Çok güzel verim elde ettim"

Çiftçi Mehmet Ataseven de kabağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ek gelir elde etmek için ektiğini belirtti.

Ataseven, kabak çekirdeklerini çeşitli illerdeki kuruyemişçilere ve Denizli'de yağını çıkaran bir firmaya satacaklarını söyledi.

Ataseven, "Bu ürünü önceki yıllarda eken arkadaşlarımın tavsiyesiyle ektim. Çok güzel verim elde ettim, hasadı güzel. Bu kabağın cinsi 'kareli' yani köşeli. Tutulan bir cins. Bir de bunun 'kadın tırnağı' cinsi var. Daha çeşitleri vardır ama biz az suyla sulayabileceğimiz için bunu tercih ettik. Kabak çekirdeğinin kilosunu 27 liradan satıyoruz. Fiyattan da çok memnunuz." diye konuştu.

Çiftçi Cengiz Atakaya da bu yıl fiyattan çok memnun olduklarını belirterek, "En son kabak çekirdeğinin fiyatı 27 liraya kadar çıktı. Bizim için güzel bir fiyattı. Bu da bizi çok memnun etti. Bu yıl verim de güzeldi, şükür." dedi.