Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cephanelik gibi eve jandarma baskını: 1 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Niğde’de, jandarma ekiplerinin baskın yaptığı evde çok sayıda silah ve malzemeleri ile mermi ele geçilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesine bağlı Tepeköy'de oturan D.N.'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin eve yaptığı operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği ve mekanizması, bu tüfeklere ait 6 namlu, 17 tabanca şarjörü, 2 çift kırma av tüfeği kasası ile 1 torna makinesi, 5 tüfek kabzası, 5 ağzı açık namlu, yaklaşık 1000 adet çeşitli silahlara ait yay ve tetik tertibatı, 5 tüfek dipçiği, 2 el kundağı, 60 tüfek fişeği, 1 tane uzun namlulu tüfek, 500 muhtelif tabanca mermisi, 1 define arama dedektörü ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL ele geçirildi.
D.N. ise gözaltına alındı.
Etiketler: Niğde Silah Kaçakçılığı
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