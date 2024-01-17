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Güncel
İHA 17.01.2024 19:43

Çekerek’te şehitler için dua edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehadete kavuşan Mehmetçikler için Yozgat’ın Çekerek ilçesinde dua edildi.

Çekerek’te şehitler için dua edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Yozgat’ın Çekerek ilçesinde 'Şehitlerimize Dua' programı düzenlendi. Çekerek Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğünce Tevhid Caminde ikindi namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İlçe Müftüsü İsmail Çelik vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklere rahmet diledi. Camiye gelen vatandaşlar ellerini semaya açarak edilen dualara hep birlikte `amin` dedi. Cami cemaatinden Hayrettin Bozoğlu şehitler için düzenlenen programa katıldıklarını söyleyerek “İlçemiz halkı anma programına yoğun ilgi gösterdi. Hep birlikte dualarımızı ettik. Kuran-ı Kerim tilavetini dinledik. Şehitlerimizi andık” şeklinde konuştu.

Cemaatten Feride Kaya ise, “Şehitlerimiz için hep birlikte birleştik dua ettik. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin, yaralılara acil şifalar versin. İnşallah dualarımız kabul olur” ifadelerine yer verdi. Düzenlenen programa Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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