Açık 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.01.2024 19:38

Tunceli'deki tekstil atölyesinde kadınlar elbise ve çanta üreterek kazanç elde ediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde açılan tekstil atölyesinde çalışan 9 kadın, yurt içi ve dışındaki bazı giyim firmalarına elbise ve çanta üretip aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tunceli'deki tekstil atölyesinde kadınlar elbise ve çanta üreterek kazanç elde ediyor

İlçede 2019 yılında kurulan, 70 kadın üyesi bulunan Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bölge ekonomisinin canlanması için çalışmalar yapıyor.

Genellikle tarımsal faaliyetlere ağırlık veren kooperatif, yaklaşık 3 yıl önce iş insanlarının desteğiyle tekstil atölyesi kurarak 9 kadına iş imkanı sağladı.

Haftanın 6 günü Pulur Mahallesi'ndeki atölyeye gelen kadınlar, yurt içi ve dışındaki bazı firmalara pantolon, tişört, etek ve çanta gibi ürünler dikiyor.

Kadınlar bu sayede elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"Atölyedeki çalışan kadın sayısını artırmayı hedefliyoruz"

Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Sözcüsü Nurgül Ersoy Uç, ilçede yaşayan kadınların üretime yönelmesine destek olduklarını söyledi.

Tekstil atölyesinde 9 kadının istihdam edildiğini belirten Uç, "Aslında atölyemiz daha çok geleneksel kıyafetler üretmek için kurulmuştu ancak bir süre sonra ekonomik anlamda tıkandık. Bu yüzden de fason çalışmaya başladık. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki tekstil firmalarından siparişler geliyor ve biz de onları atölyemizde dikerek paketleme ve baskı işlemlerini yapıyoruz hatta yurt dışından da çeşitli firmalardan sipariş alıp dikip yolladığımız oldu." dedi.

Uç, atölyede çalışan kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Öz sermayemizi biraz daha güçlendirip kendi tasarımlarımıza yönelmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin her yerinden tekstil firmaları bize sipariş yollayabilir ve taşradaki üretime katkı sunabilirler." diye konuştu.

"Üretmek çok güzel bir şey ve kadınların gücünü gösteriyor"

Atölyede çalışan Çiğdem Şaylı da çocukluğundan bu yana tekstille ilgilendiğini ve sektörde kendini geliştirdiğini dile getirdi.

Mesleği sayesinde ev ortamından uzaklaştığını belirten Şaylı, "Üretmek çok güzel bir şey ve kadınların gücünü gösteriyor. Ekonomik olarak aileme destek olabiliyorum ve çocuğumun istediklerini kolayca alabiliyorum." dedi.

Fidan Küçük de işlerinin zaman zaman yoğunlaştığını, 6-7 bin ürünü yaklaşık 20 günde tamamlayıp firmalara teslim ettiklerini anlattı.

Şehriban Biter de diktiği bir elbiseyi yurt içi ve dışında yaşayan birinin giymesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

ETİKETLER
Tunceli
Sıradaki Haber
BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin yapılanması tamamlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:57
Netanyahu ve Gallant'tan "Gazze'ye saldırıların devam edeceği" mesajı
20:54
İtalya, Slovenya sınırındaki kontrolleri 5 ay daha uzattı
20:38
İsrail ordusu işgal altındaki Tulkerim'deki baskın ve saldırılarını genişletti
20:25
Kontrolden çıkan ambulans şarampole devrildi: 6 yaralı
20:27
BM yetkilisi: İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı insani koşullar sarsıcı
20:21
Zelenskiy: Rusya’nın dondurulan varlıkları, Ukrayna’nın yeniden inşası için harcanmalı
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
FOTO FOKUS
Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışın
Akşener'den CHP'ye eleştiri: DEM Parti ile açık şekilde el sıkışın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ