Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çatısı çöken ahırda 3 büyükbaş hayvan öldü
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, kar yağışı sonrası bir ahırın çatısı çöktü. 3 büyükbaş öldü, 32 hayvan ise ekipler tarafından kurtarıldı.
İncesu'ya bağlı Örenşehir Mahallesi'nde gece yarısı, Mehmet Aralık'a ait ahırın çatısı, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, 3 büyükbaşın öldüğü belirlenirken, 32 hayvan ekipler tarafından çıkarıldı.
Çökme nedeniyle yaklaşık 100 bin lira hasar meydana geldi.
Etiketler: İtfaiye Kar Yağışı Kayseri Yağış
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