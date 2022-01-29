Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de jandarmanın düzensiz göçle mücadeleye yönelik başlattığı huzur uygulamasında 40 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında, il genelinde 3 aşamalı "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.
262 noktada, 171 tim ve 507 jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 6 bin 481 kişi sorgulandı. 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayrıca, uygulamada 451 umuma açık yer ile 219 metruk bina kontrol edildi.
22 kişiye para cezası uygulandı
Öte yandan, 22 yabancı uyrukluya da "İkamet ilini izinsiz terk etme" suçu nedeniyle 263 bin 700 lira ceza kesildi.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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