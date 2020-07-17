Van'ın Çatak ilçesindeki vadiler rengarenk kelebeklere ev sahipliği yapıyor.

Onlarca kelebeği bir arada görmenin mümkün olduğu doğa, eşsiz görüntülere sahne oluyor.

İlçeye gelen fotoğrafçılar ise burada hem bir çok türü gözlemleme hem de fotoğraflayarak kayıt altına alma imkanı buluyor.

