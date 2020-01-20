Çarşamba ilçesinde Taşdemir ve Tilkili Mahallelerinde seracılık yapan üreticileri ziyaret eden Akman, Otluk Mahallesi’nde bir üretici tarafından 21 dönüm alan üzerine yeni yapılan serayı da gezdi.

Çarşamba halkının fındığın yanı sıra seracılığa da yöneldiğini dile getiren Akman, "Seracılık ile yılın 12 ayı üretim yapabiliyorlar. Bu da üreticinin daha çok para kazanmasını sağlıyor. Şu anda ilçemizde ahşap yapı ve çelik konstrüksiyon olmak üzere toplam 3 bin dönüm seramız var. Son dönemde kısmen azalmaya başlayan sera alanı gerek Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle gerekse de farklı sektördeki müteşebbislerin girişimleriyle her geçen gün artıyor." dedi.

Seracılık sayesinde üreticilerin farklı ürünler üretebildiğine işaret eden Akman, Otluk Mahallesi’nde de yeni yapılan 21 dönümlük sera ile üreticilerin 2020 yılı içerisinde üretime başlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA