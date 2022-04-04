Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Çarşamba'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu sanayi ışıkları mevkisindeki kavşakta, Ordu yönüne giden Harun K. idaresindeki 16 R 2120 plakalı kamyon ile Savaş S. idaresindeki 55 AEK 303 plakalı kamyonet çarptı.
Kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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