Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu N.D. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sıradaki Haber
Aydın’da av ve yaban hayvanı özel üretim tesisi denetlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz