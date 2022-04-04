Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da av ve yaban hayvanı özel üretim tesisi denetlendi
[Fotoğraf: İHA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından, Av ve Yaban Hayvanı Özel Üretim tesisi Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak’ın katılımıyla denetlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından, Av ve Yaban Hayvanı Özel Üretim tesisi Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak’ın katılımıyla denetlendi.
Av ve Yaban Hayvanı Özel Üretim Tesisleri; üretim kapasiteleri, tutulan kayıtlar, yapılan satışlar hayvan sağlığı ve refahı açısından Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak denetlenmeye devam ediyor.
Gerçekleştirilen denetimde, Özel Üretim Tesisinde; aralarında sülün mandarin, keklik gibi çeşitli yaban hayvanları türlerinden 346 adet birey bulunduğu ve hayvanların sağlıklı, tesisteki bakım, hijyen koşullarının uygun olduğu tespit edildi.
Etiketler: Aydın Doğal Yaşam Denetim
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