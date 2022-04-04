Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu
[Fotoğraf:AA]
Eskişehir'de kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulundu.
Gümele Mahallesi'nde yaşayan H.B. (84), otlattığı 7 büyükbaş hayvanının Kızıltoprak mevkisinde kaybolması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.
Jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı aramada kayıp hayvanlar, otlatıldıkları yerin 4 kilometre uzağında bulunarak sahibine teslim edildi.
Etiketler: Eskişehir Jandarma Genel Komutanlığı
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