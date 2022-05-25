Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedavi ediliyor.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri, Kızılırmak ilçesinde devriye faaliyeti sırasında dere içinde yaralı karaca buldu.
Karaca yavrusu, Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Tedavi altına alınan yaralı karacanın, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı belirtildi.
Etiketler: Çankırı
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