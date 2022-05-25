Dün, Çetin idaresindeki 15 NB 351 plakalı motosiklet ile İ.G. yönetimindeki 15 AB 866 plakalı hafif ticari araç, Şirinevler Mahallesi, Armağan İlci Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan Çetin, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü ise emniyete götürüldü.

Çetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hastane morgunun önüne gelen Çetin'in yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Çetin'in dayısı Yaşar Bulut, morg önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fırat'ın arkadaşları tarafından çok sevilen bir genç olduğunu söyledi.

Yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Bulut, "Bütün arkadaşları geldi, çok seviliyordu, çok iyi bir gençti. Kaybettik, üzgünüz. Hep kask takardı ama o gün kask takmamış. Ecel kapımıza dayandı." diye konuştu.

Çetin'in okul arkadaşı Şeref Acun da Fırat'ın mert biri olduğunu dile getirerek, "Kimseye kaba davranmazdı, sevilen bir çocuktu. Çok üzgünüz, hepimiz koşup geldik. Motosikleti de iyi kullanırdı, hızlı gitmezdi, hep kask kullanırdı. Nasıl böyle bir kaza oldu anlamadık." ifadelerini kullandı.

Çıraklık Eğitim Merkezi'nde fırıncılık 9. sınıf öğrencisi olan Çetin'in cenazesi kılınan namazın ardından Sultandere Mezarlığında toprağa verildi.