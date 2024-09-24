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Güncel
İHA 24.09.2024 19:12

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eldivan İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, iki şahsın ev ve arazilerine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 430 gram uyuşturucu, 132 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile uyuşturucu maddelerin yetiştirilmesi için iklimlendirmede kullanılan vantilatör, 3 elektrikli havalandırma fanı, elektrikli ısıtma sistemi ve termometre ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli iki şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Çankırı Uyuşturucu
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