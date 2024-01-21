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Güncel
AA 21.01.2024 17:17

Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çankırı'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Abdulaziz Arslan (40) yönetimindeki otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Yukarı Pelitözü mevkisinde aynı yönde seyreden H.K. idaresindeki odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Bir süre sürüklenen otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından otomobilde yapılan incelemede, sürücü Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın cesedi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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