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Güncel
AA 28.05.2024 16:37

Çankırı'da jandarma öğrencilerle vatandaşlara trafik eğitimi verdi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde ilkokul öğrencileri ve vatandaşlara, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda uygulamalı eğitim verildi.

Çankırı'da jandarma öğrencilerle vatandaşlara trafik eğitimi verdi

Jandarma Genel Komutanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen mobil eğitim tırı Çankırı Şabanözü'ne geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı önüne konuşlandırılan mobil eğitim tırına gelen çocuklar, trafik hakkında çizgi film izleyip hem eğlendi hem de öğrendi.

Ayrıca, alkol gözlüğü simülasyonuna da katılan vatandaşlar, boş kaleye gol atmaya çalıştı.

Görevliler tarafından katılımcılara trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Etkinliğe Kaymakam Emre Urhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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