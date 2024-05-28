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Güncel
AA 28.05.2024 15:40

Bolu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Bolu'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İki farklı adrese operasyon yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

1 kişi tutuklandı

Yapılan aramalarda, bir aracın vites konsolu boşluğuna zulalanmış 74,38 gram sentetik uyuşturucu, 47,02 gram uyuşturu madde, kırık vaziyette uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Uyuşturucu Bolu
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