Düzce’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada şüpheli F.Y'yi takibe aldı.
Şüphelinin üzerinde ve aracında gerçekleştirilen aramada, 12 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Zanlıdan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.