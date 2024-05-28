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Güncel
AA 28.05.2024 16:21

Sinop’un Boyabat ilçesinde Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği düzenlendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği gerçekleştirildi.

Sinop’un Boyabat ilçesinde Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği düzenlendi

Boyalı köyündeki Boyalı Barajı kıyısında kurulan ve iki gün süren kampa, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Halat çekme ve çuval yarışları gibi sportif etkinliklerin yapıldığı kampta müzik dinletisi de sunuldu.

Sinop’un Boyabat ilçesinde Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği düzenlendi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, iki gün süren kampın ilçenin tanıtımı açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

Alanda 100 çadırın kurulduğunu vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

“Çok güzel bir kamp geçirdik. Yaklaşık 100 çadırın kurulduğu kampta katılımcılar gönüllerince eğlendiler. Kampa katılanların ortak görüşü, doğa kamplarının her mevsim yapılması idi. İmkanlarımız ölçüsünde bu tür etkinliklerle yaşlısı, genci tüm halkımızı bir araya getirip, kaynaştırmayı biz de istiyoruz."

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