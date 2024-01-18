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Güncel
AA 18.01.2024 10:06

Çankırı'da "İkram Çeşmesi"nden sıcak çorba dağıtılıyor

Çankırı Belediyesi, kentin farklı noktalarına kurduğu "İkram Çeşmesi" ile her gün yaklaşık 5 bin kişiye ücretsiz çorba ikram ediyor.

Çankırı'da "İkram Çeşmesi"nden sıcak çorba dağıtılıyor

Biri Ahmet Yesevi Camisi bahçesinde sabit, diğeri seyyar olarak kentin farklı noktalarında hizmet veren "İkram Çeşmesi" ile gün boyu sıcak çorba içme imkanı sunuluyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vatandaşın gönlüne dokunan hizmetler sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Biri seyyar iki "İkram Çeşmesi" ile kentin çeşitli noktalarında hizmet verdiklerini belirten Esen, "Özel günlerde, pazar alanlarında, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sınav zamanlarında, terminalde çorba dağıtıyoruz. Yazın nasip olursa da soğuk içecekleri koyacağız. Bu bir ihtiyaçtı, daha önce düşünmüştük ama nasip bugüneymiş. Afiyet olsun. Çorbamız da gayet güzel halkımız da memnun." diye konuştu.

Esen, İkram Çeşmelerinden günde yaklaşık 5 bin kişiye çorba dağıtıldığını kaydetti.

Mehmet Daşatan, ilk defa çeşmeden çorba aktığını gördüğünü söyledi.

Havaların soğuk olması nedeniyle çorbayı keyifle içtiklerini belirten Daşatan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Satılmış Kara da çok memnun olduklarını, çorbayı da çok lezzetli bulduğunu dile getirdi.

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