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Güncel
İHA 13.11.2023 12:13

Çankırı’da fidanlar toprakla buluştu

Çankırı’da Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çankırı’da fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çankırı Valiliği koordinesinde, “Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı” için fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Mehmetçik Hatıra Ormanında bulunan ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Vali Fırat Taşolar ile eşi Didem Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Baro Başkanı Av. Mustafa Deniz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve aileleri ile daire amirleri katıldı.

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