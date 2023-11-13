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Güncel
AA 13.11.2023 12:12

Eski Sanayi'de ikinci etap konut ve ticaret alanları için kura çekimi

Sivas Belediyesi tarafından Eski Sanayi Bölgesi'nde sürdürülen kentsel dönüşüm projesinde ikinci etap için kura çekimi gerçekleştirildi.

Eski Sanayi'de ikinci etap konut ve ticaret alanları için kura çekimi
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eski Sanayi Bölgesi'ni şehre değer katan yeni bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla Sivas Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor.

Projede Atatürk Caddesi'ne bakan ilk etabın yapımında son aşamaya gelinirken ikinci etaptaki konut altı ticaret alanları için hak sahiplerinin katılımıyla noter huzurunda kura çekimi düzenlendi.

Kura çekim programında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eski sanayi sorununun çözümünde hem hak sahiplerinin hem şehrin hukukunu koruyarak ortak bir noktada buluşmayı hedeflediklerini belirtti.

Eski Sanayi'de ikinci etap konut ve ticaret alanları için kura çekimi

Dedikodulara hiçbir zaman cevap vermediklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Birçok haksız hitamla karşılaştık. Ön kısımda yapılan inşaatların durdurulması noktasında dava açtılar ama biz asla cevap vermedik. Dedikoduya, algıya, polemiğe girmedik. Tek bir odak noktamız vardı ekip olarak, bu işi çözmekti. Çünkü söz vermiştik, Allah’a şükürler olsun sloganımıza uygun sözümüzde durduk ve Eski Sanayi sorununu çözdük. Sivas Belediyesi olarak hem Eski Sanayi Bölgesini hem de Esentepe-Yunusemre mahallelerindeki kentsel dönüşümü başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Bilgin, Eski Sanayi sorununun uzun yıllar şehrin gündemini meşgul ettiğini hatırlatarak, "Çeyrek asırlık bir sorunu artık Sivas'ın gündeminden çıkardık. Hak sahiplerinin yüzde 100 mutabakatı ile o bölgeye değer katacak kentsel dönüşümü yapmak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hak sahiplerinin yerleri kurayla belirlendi. 

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