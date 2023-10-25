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Güncel
AA 25.10.2023 23:46

Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Çankırı'da, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Çankırı'da 100 Etkinlik" projesi kapsamında şehit ve gazi yakınları ziyaret edildi.

Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Cumhuriyet'imizin mimarları şehit aileleri ve gazilere 100. yıl ziyareti" sloganıyla Cumhuriyet'in 100 yılına ve Çankırı'nın plakasına ithafen saat 18.10'da il genelinde ziyaretler gerçekleştirildi.

Çerkeş'te 8 şehit ile 4 gazi ailesi, kurum müdürleri tarafından eş zamanlı ziyaret edilerek Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu da şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ramazan Koltarla'nın ailesine ziyarette bulundu.

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