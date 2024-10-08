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Güncel
AA 08.10.2024 17:51

Çankırı'da çeltik hasadı başladı

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor.

Çankırı'da çeltik hasadı başladı

Mayıs ayından itibaren tarlalarına su veren çiftçiler, yoğun mesai harcayarak yaklaşık 5 ayda yetiştirdikleri çeltiği hasat etmeye başladı.

Çankırı çevresinde ağırlıklı olarak Kızılırmak ve Ilgaz ilçeleri ile merkez köylerde yetiştirilen çeltik, bu yıl yüksek verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü.

Kızılırmak ilçesinde 35 bin dekar civarındaki arazide yetiştirilen ve yaklaşık 25 bin ton rekolte beklenen çeltiğin hasadı için biçerdöverlerle yoğun mesai harcanıyor.

Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, arazide incelemede bulunarak çiftçilere hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Kızılırmak'ta yetişen çeltiğin kendine has lezzeti olduğunu dile getiren Çitil, bu lezzeti herkesin tatması gerektiğini ifade etti.

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