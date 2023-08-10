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Güncel
AA 10.08.2023 12:24

Çankırı'da camiler arası futbol turnuvası düzenlendi

Çankırı'da camiler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Çankırı'da camiler arası futbol turnuvası düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursunda eğitim alan 11-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen turnuvada, Kur'an kurslarında eğitim alan çocukların spor yapmaları, sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve sosyal aktiviteler içinde yer almaları hedefleniyor.

Atatürk Stadı'nda oynanan ve 14 takımın yer aldığı müsabakaların son gününde birinciliği Astarlızade Cami, ikinciliği Aksu Ada Cami, üçüncülüğü Bademlik Cami ve dördüncülüğü İstasyon Cami elde etti.

Müsabakaların ardından İl Müftüsü Mehmet Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin ve İl Vaizi Hüseyin Yazıcı dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

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