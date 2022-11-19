Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da Afgan uyruklu çobanı öldürdüğü belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde Afgan uyruklu çobanın öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orta ilçesinde çobanlık yapan Afgan uyruklu A.H'nin 25 Ağustos'ta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, kasten öldürme suçunu işledikleri iddiasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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